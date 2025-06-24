Ціна Brad (BRAD)
Поточна ціна Brad (BRAD) сьогодні становить 0,00075284 USD з ринковою капіталізацією $ 752,84K USD. Ціна BRAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Brad протягом дня — +28,50%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brad до USD становила $ +0,00016699.
За останні 30 днів зміна ціни Brad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00016699
|+28,50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+28,50%
-9,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation
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