Сьогоднішня ціна Brad (BRAD)

Поточна ціна Brad (BRAD) сьогодні становить 0,00075284 USD з ринковою капіталізацією $ 752,84K USD. Ціна BRAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Brad протягом дня — +28,50%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін BRAD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRAD.