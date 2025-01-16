Ціна Boss (BOSS)
Поточна ціна Boss (BOSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.70 USD
- зміна ціни Boss протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boss до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.31%
|30 днів
|$ 0
|-5.72%
|60 днів
|$ 0
|+0.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+1.31%
+1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Boss Token is a community driven & DeFi cryptocurrency looking to become the boss of all dogcoins! Three functions happen during a trade: Redistribution, LP Acquisition and Deflationary Burning.
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