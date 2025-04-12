Ціна BORA (BORA)
Поточна ціна BORA (BORA) сьогодні становить 0.079918 USD з ринковою капіталізацією $ 92.32M USD. Ціна BORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BORA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BORA протягом дня — -0.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BORA до USD становила $ -0.00059098713680817.
За останні 30 днів зміна ціни BORA до USD становила $ +0.0000933921.
За останні 60 днів зміна ціни BORA до USD становила $ -0.0159265225.
За останні 90 днів зміна ціни BORA до USD становила $ -0.0650681410023002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00059098713680817
|-0.73%
|30 днів
|$ +0.0000933921
|+0.12%
|60 днів
|$ -0.0159265225
|-19.92%
|90 днів
|$ -0.0650681410023002
|-44.87%
Останній аналіз цін BORA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.22%
-0.73%
-4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants
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