Сьогоднішня ціна BORA (BORA)

Поточна ціна BORA (BORA) сьогодні становить 0.079918 USD з ринковою капіталізацією $ 92.32M USD. Ціна BORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BORA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BORA протягом дня — -0.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD

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