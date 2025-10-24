Інформація щодо ціни Boopa (BOOPA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01075817$ 0,01075817 $ 0,01075817 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,22% Зміна ціни (1 дн.) -2,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,98%

Актуальна ціна Boopa (BOOPA) становить --. За останні 24 години BOOPA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOPA становить $ 0,01075817, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOPA змінився на +2,22% за останню годину, -2,13% за 24 години та на +9,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boopa (BOOPA)

Ринкова капіталізація $ 88,05K$ 88,05K $ 88,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,05K$ 88,05K $ 88,05K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Boopa — $ 88,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOOPA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,05K.