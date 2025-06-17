Сьогоднішня ціна BOOKUSD (BUD)

Поточна ціна BOOKUSD (BUD) сьогодні становить 0,995238 USD з ринковою капіталізацією $ 529,54K USD. Ціна BUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOKUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BOOKUSD протягом дня — +0,07%

- циркуляційна пропозиція – 532,07K USD

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