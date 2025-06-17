Ціна BOOKUSD (BUD)
Поточна ціна BOOKUSD (BUD) сьогодні становить 0,995238 USD з ринковою капіталізацією $ 529,54K USD. Ціна BUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOKUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BOOKUSD протягом дня — +0,07%
- циркуляційна пропозиція – 532,07K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOKUSD до USD становила $ +0,00070939.
За останні 30 днів зміна ціни BOOKUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOKUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOKUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00070939
|+0,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOKUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+0,07%
+0,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
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