Сьогоднішня ціна Bonecoin (BONECOIN)

Поточна ціна Bonecoin (BONECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 331.44K USD. Ціна BONECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03K USD

- зміна ціни Bonecoin протягом дня — +3.97%

- циркуляційна пропозиція – 995.91M USD

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