Ціна Bonecoin (BONECOIN)
Поточна ціна Bonecoin (BONECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 331.44K USD. Ціна BONECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03K USD
- зміна ціни Bonecoin протягом дня — +3.97%
- циркуляційна пропозиція – 995.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bonecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bonecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bonecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bonecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+3.97%
-23.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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