Сьогоднішня ціна Bolt (BOLT)

Поточна ціна Bolt (BOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 860.36K USD. Ціна BOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bolt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 881.36 USD

- зміна ціни Bolt протягом дня — +2.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD

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