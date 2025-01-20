Сьогоднішня ціна Bodega (BODEGA)

Поточна ціна Bodega (BODEGA) сьогодні становить 0.163672 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна BODEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bodega:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.71K USD

- зміна ціни Bodega протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 20.50M USD

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