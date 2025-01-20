Ціна Bodega (BODEGA)
Поточна ціна Bodega (BODEGA) сьогодні становить 0.163672 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна BODEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bodega:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.71K USD
- зміна ціни Bodega протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 20.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bodega до USD становила $ -0.0004609591722697.
За останні 30 днів зміна ціни Bodega до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bodega до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bodega до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004609591722697
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bodega: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.
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