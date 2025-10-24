Актуальна ціна BlockTrader365 сьогодні становить 0,03042245 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BT365 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BT365 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BlockTrader365 сьогодні становить 0,03042245 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BT365 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BT365 на MEXC вже зараз.

Ціна BlockTrader365 (BT365)

Актуальна ціна 1 BT365 до USD:

$0,0304225
$0,0304225
+2,50%1D
Графік ціни BlockTrader365 (BT365) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:28:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BlockTrader365 (BT365) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02967583
Мін. за 24 год
$ 0,03042253
Макс. за 24 год

$ 0,02967583
$ 0,03042253
$ 0,04230719
$ 0,01739058
--

+2,51%

+5,35%

+5,35%

Актуальна ціна BlockTrader365 (BT365) становить $0,03042245. За останні 24 години BT365 торгувався між мінімумом у $ 0,02967583 і максимумом у $ 0,03042253, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BT365 становить $ 0,04230719, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01739058.

Що стосується короткострокових результатів, то BT365 змінився на -- за останню годину, +2,51% за 24 години та на +5,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BlockTrader365 (BT365)

$ 3,04M
--
$ 3,04M
100,00M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація BlockTrader365 — $ 3,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BT365 — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,04M.

Історія ціни BlockTrader365 (BT365) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockTrader365 до USD становила $ +0,0007436.
За останні 30 днів зміна ціни BlockTrader365 до USD становила $ +0,0051103722.
За останні 60 днів зміна ціни BlockTrader365 до USD становила $ +0,0008198333.
За останні 90 днів зміна ціни BlockTrader365 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0007436+2,51%
30 днів$ +0,0051103722+16,80%
60 днів$ +0,0008198333+2,69%
90 днів$ 0--

Що таке BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс BlockTrader365 (BT365)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BlockTrader365 (USD)

Скільки коштуватиме BlockTrader365 (BT365) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BlockTrader365 (BT365) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BlockTrader365.

Перегляньте прогноз ціни BlockTrader365 вже зараз!

BT365 до місцевих валют

Токеноміка BlockTrader365 (BT365)

Розуміння токеноміки BlockTrader365 (BT365) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BT365 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BlockTrader365 (BT365)

Скільки сьогодні коштує BlockTrader365 (BT365)?
Актуальна ціна BT365 у USD становить 0,03042245 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BT365 до USD?
Поточна ціна BT365 до USD — $ 0,03042245. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BlockTrader365?
Ринкова капіталізація BT365 — $ 3,04M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BT365?
Циркуляційна пропозиція BT365 — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BT365?
BT365 досяг історичної максимальної ціни у 0,04230719 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BT365?
Історична мінімальна ціна BT365 становила 0,01739058 USD.
Який обсяг торгівлі BT365?
Актуальний обсяг торгівлі BT365 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BT365 цього року?
BT365 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BT365 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:28:57 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.