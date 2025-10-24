Інформація щодо ціни BlockTrader365 (BT365) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02967583 $ 0,02967583 $ 0,02967583 Мін. за 24 год $ 0,03042253 $ 0,03042253 $ 0,03042253 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02967583$ 0,02967583 $ 0,02967583 Макс. за 24 год $ 0,03042253$ 0,03042253 $ 0,03042253 Рекордний максимум $ 0,04230719$ 0,04230719 $ 0,04230719 Найнижча ціна $ 0,01739058$ 0,01739058 $ 0,01739058 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,35%

Актуальна ціна BlockTrader365 (BT365) становить $0,03042245. За останні 24 години BT365 торгувався між мінімумом у $ 0,02967583 і максимумом у $ 0,03042253, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BT365 становить $ 0,04230719, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01739058.

Що стосується короткострокових результатів, то BT365 змінився на -- за останню годину, +2,51% за 24 години та на +5,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BlockTrader365 (BT365)

Ринкова капіталізація $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BlockTrader365 — $ 3,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BT365 — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,04M.