Сьогоднішня ціна Blob (BLOB)

Поточна ціна Blob (BLOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 833.96K USD. Ціна BLOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blob:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.04K USD

- зміна ціни Blob протягом дня — +10.38%

- циркуляційна пропозиція – 969.90M USD

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