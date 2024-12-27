Ціна Blob (BLOB)
Поточна ціна Blob (BLOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 833.96K USD. Ціна BLOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blob:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.04K USD
- зміна ціни Blob протягом дня — +10.38%
- циркуляційна пропозиція – 969.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blob до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blob до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blob до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blob до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.38%
|30 днів
|$ 0
|-83.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blob: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.22%
+10.38%
-8.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin.
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