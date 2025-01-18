Сьогоднішня ціна BLERF (BLERF)

Поточна ціна BLERF (BLERF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLERF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLERF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 423.88 USD

- зміна ціни BLERF протягом дня — -4.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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