Сьогоднішня ціна Blaze (BLZE)

Поточна ціна Blaze (BLZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blaze:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.72K USD

- зміна ціни Blaze протягом дня — -5.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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