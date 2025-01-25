Ціна Blaze (BLZE)
Поточна ціна Blaze (BLZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blaze:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.72K USD
- зміна ціни Blaze протягом дня — -5.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blaze до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blaze до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blaze до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blaze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.81%
|30 днів
|$ 0
|-22.38%
|60 днів
|$ 0
|-0.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blaze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.03%
-5.81%
-6.05%
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