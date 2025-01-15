Сьогоднішня ціна BLAP (BLAP)

Поточна ціна BLAP (BLAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 180.93K USD. Ціна BLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD

- зміна ціни BLAP протягом дня — -7.09%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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