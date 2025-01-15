Ціна BLAP (BLAP)
Поточна ціна BLAP (BLAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 180.93K USD. Ціна BLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD
- зміна ціни BLAP протягом дня — -7.09%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін BLAP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLAP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BLAP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BLAP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLAP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
-7.09%
-26.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BLAP до AUD
A$--
|1 BLAP до GBP
￡--
|1 BLAP до EUR
€--
|1 BLAP до USD
$--
|1 BLAP до MYR
RM--
|1 BLAP до TRY
₺--
|1 BLAP до JPY
¥--
|1 BLAP до RUB
₽--
|1 BLAP до INR
₹--
|1 BLAP до IDR
Rp--
|1 BLAP до PHP
₱--
|1 BLAP до EGP
￡E.--
|1 BLAP до BRL
R$--
|1 BLAP до CAD
C$--
|1 BLAP до BDT
৳--
|1 BLAP до NGN
₦--
|1 BLAP до UAH
₴--
|1 BLAP до VES
Bs--
|1 BLAP до PKR
Rs--
|1 BLAP до KZT
₸--
|1 BLAP до THB
฿--
|1 BLAP до TWD
NT$--
|1 BLAP до CHF
Fr--
|1 BLAP до HKD
HK$--
|1 BLAP до MAD
.د.م--