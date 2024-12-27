Ціна BitMart (BMX)
Поточна ціна BitMart (BMX) сьогодні становить 0.254592 USD з ринковою капіталізацією $ 86.93M USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitMart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.25M USD
- зміна ціни BitMart протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 339.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitMart до USD становила $ +0.00044981.
За останні 30 днів зміна ціни BitMart до USD становила $ -0.0245820287.
За останні 60 днів зміна ціни BitMart до USD становила $ -0.0256357850.
За останні 90 днів зміна ціни BitMart до USD становила $ -0.07340339979789727.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00044981
|+0.18%
|30 днів
|$ -0.0245820287
|-9.65%
|60 днів
|$ -0.0256357850
|-10.06%
|90 днів
|$ -0.07340339979789727
|-22.37%
Останній аналіз цін BitMart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
+0.18%
+0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".
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