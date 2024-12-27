Сьогоднішня ціна BitMart (BMX)

Поточна ціна BitMart (BMX) сьогодні становить 0.254592 USD з ринковою капіталізацією $ 86.93M USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitMart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.25M USD

- зміна ціни BitMart протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 339.41M USD

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