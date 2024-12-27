Сьогоднішня ціна Bit2Me (B2M)

Поточна ціна Bit2Me (B2M) сьогодні становить 0.01921768 USD з ринковою капіталізацією $ 94.93M USD. Ціна B2M до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bit2Me:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.78K USD

- зміна ціни Bit2Me протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 4.95B USD

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