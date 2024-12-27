Ціна Bit2Me (B2M)
Поточна ціна Bit2Me (B2M) сьогодні становить 0.01921768 USD з ринковою капіталізацією $ 94.93M USD. Ціна B2M до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bit2Me:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.78K USD
- зміна ціни Bit2Me протягом дня — +1.86%
- циркуляційна пропозиція – 4.95B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bit2Me до USD становила $ +0.00035175.
За останні 30 днів зміна ціни Bit2Me до USD становила $ +0.0035012153.
За останні 60 днів зміна ціни Bit2Me до USD становила $ +0.0142042043.
За останні 90 днів зміна ціни Bit2Me до USD становила $ +0.0090891881979139.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035175
|+1.86%
|30 днів
|$ +0.0035012153
|+18.22%
|60 днів
|$ +0.0142042043
|+73.91%
|90 днів
|$ +0.0090891881979139
|+89.74%
Останній аналіз цін Bit2Me: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.29%
+1.86%
+5.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
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