Сьогоднішня ціна Biswap

Поточна ціна Biswap (BSW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSW до USD становить $ 0 за BSW.

Biswap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 181,422, з циркуляційною пропозицією у 498.98M BSW. Протягом останніх 24 годин BSW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.1, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSW змінився на +0.42% за останню годину та на +3.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 299.94.

Ринкова інформація щодо Biswap (BSW)

Ринкова капіталізація $ 181.42K$ 181.42K $ 181.42K Обсяг (за 24 год) $ 299.94$ 299.94 $ 299.94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 254,511,587,303.28T$ 254,511,587,303.28T $ 254,511,587,303.28T Циркуляційне постачання 498.98M 498.98M 498.98M Загальна пропозиція 576,898,100.0 576,898,100.0 576,898,100.0

Поточна ринкова капіталізація Biswap — $ 181.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 299.94. Циркуляційна пропозиція BSW — 498.98M, зі загальною пропозицією 576898100.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 254,511,587,303.28T.