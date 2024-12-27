Сьогоднішня ціна Bio Acceleration (BIO/ACC)

Поточна ціна Bio Acceleration (BIO/ACC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 727.90K USD. Ціна BIO/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bio Acceleration:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.09K USD

- зміна ціни Bio Acceleration протягом дня — +24.46%

- циркуляційна пропозиція – 998.52M USD

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