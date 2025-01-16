Ціна binancedog (BINANCEDOG)
Поточна ціна binancedog (BINANCEDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BINANCEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності binancedog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.11K USD
- зміна ціни binancedog протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни binancedog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни binancedog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни binancedog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни binancedog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.16%
|30 днів
|$ 0
|-47.06%
|60 днів
|$ 0
|-66.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін binancedog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
+4.16%
-3.18%
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