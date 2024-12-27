Ціна BiFi (BIFI)
Поточна ціна BiFi (BIFI) сьогодні становить 0.0026202 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна BIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD
- зміна ціни BiFi протягом дня — -7.22%
- циркуляційна пропозиція – 584.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BiFi до USD становила $ -0.000204167050072255.
За останні 30 днів зміна ціни BiFi до USD становила $ +0.0000461273.
За останні 60 днів зміна ціни BiFi до USD становила $ +0.0005099600.
За останні 90 днів зміна ціни BiFi до USD становила $ +0.0003710721927000252.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000204167050072255
|-7.22%
|30 днів
|$ +0.0000461273
|+1.76%
|60 днів
|$ +0.0005099600
|+19.46%
|90 днів
|$ +0.0003710721927000252
|+16.50%
Останній аналіз цін BiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-7.22%
+13.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.
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