Сьогоднішня ціна BiFi (BIFI)

Поточна ціна BiFi (BIFI) сьогодні становить 0.0026202 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна BIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD

- зміна ціни BiFi протягом дня — -7.22%

- циркуляційна пропозиція – 584.82M USD

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