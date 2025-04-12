Сьогоднішня ціна Beincom (BIC)

Поточна ціна Beincom (BIC) сьогодні становить 0.02345142 USD з ринковою капіталізацією $ 33.04M USD. Ціна BIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beincom:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Beincom протягом дня — -5.32%

- циркуляційна пропозиція – 1.41B USD

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