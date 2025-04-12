Сьогоднішня ціна Bear Champ (BCHAMP)

Поточна ціна Bear Champ (BCHAMP) сьогодні становить 0.00142982 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна BCHAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bear Champ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bear Champ протягом дня — +4.90%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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