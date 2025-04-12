Ціна Bear Champ (BCHAMP)
Поточна ціна Bear Champ (BCHAMP) сьогодні становить 0.00142982 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна BCHAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bear Champ:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bear Champ протягом дня — +4.90%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bear Champ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bear Champ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bear Champ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bear Champ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bear Champ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+4.90%
-12.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.
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