Сьогоднішня ціна BeaconOnBase

Поточна ціна BeaconOnBase (BEACON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEACON до USD становить $ 0 за BEACON.

BeaconOnBase наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 644,74, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BEACON. Протягом останніх 24 годин BEACON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEACON змінився на +0,16% за останню годину та на -2,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BeaconOnBase (BEACON)

Ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BeaconOnBase — $ 10,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEACON — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,64K.