Сьогоднішня ціна BatCat

Поточна ціна BatCat (BATCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 28,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BATCAT до USD становить $ 0 за BATCAT.

BatCat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 979, з циркуляційною пропозицією у 999,98M BATCAT. Протягом останніх 24 годин BATCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BATCAT змінився на -0,80% за останню годину та на -38,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BatCat (BATCAT)

Ринкова капіталізація $ 62,98K$ 62,98K $ 62,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62,98K$ 62,98K $ 62,98K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 977 279,406589 999 977 279,406589 999 977 279,406589

Поточна ринкова капіталізація BatCat — $ 62,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BATCAT — 999,98M, зі загальною пропозицією 999977279.406589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,98K.