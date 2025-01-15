Ціна Based Monsta (MONSTA)
Поточна ціна Based Monsta (MONSTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 819.40K USD. Ціна MONSTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Monsta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.84K USD
- зміна ціни Based Monsta протягом дня — -10.54%
- циркуляційна пропозиція – 9.38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Monsta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Monsta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Monsta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Monsta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Monsta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-10.54%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!
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