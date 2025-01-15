Сьогоднішня ціна Based Monsta (MONSTA)

Поточна ціна Based Monsta (MONSTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 819.40K USD. Ціна MONSTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Monsta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.84K USD

- зміна ціни Based Monsta протягом дня — -10.54%

- циркуляційна пропозиція – 9.38B USD

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