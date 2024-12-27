Сьогоднішня ціна Based Chad (CHAD)

Поточна ціна Based Chad (CHAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.48M USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Chad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.40K USD

- зміна ціни Based Chad протягом дня — -9.19%

- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD

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