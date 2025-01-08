Сьогоднішня ціна BAMBIT (BAMBIT)

Поточна ціна BAMBIT (BAMBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.90K USD. Ціна BAMBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BAMBIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.15 USD

- зміна ціни BAMBIT протягом дня — -5.99%

- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD

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