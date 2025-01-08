Ціна BAMBIT (BAMBIT)
Поточна ціна BAMBIT (BAMBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.90K USD. Ціна BAMBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAMBIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.15 USD
- зміна ціни BAMBIT протягом дня — -5.99%
- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAMBIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAMBIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAMBIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAMBIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.99%
|30 днів
|$ 0
|-57.07%
|60 днів
|$ 0
|-78.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAMBIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-5.99%
+2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.
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