Сьогоднішня ціна Bald (BALD)

Поточна ціна Bald (BALD) сьогодні становить 0.02056247 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bald:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 328.72 USD

- зміна ціни Bald протягом дня — -4.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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