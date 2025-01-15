Сьогоднішня ціна BAKSO (BAKSO)

Поточна ціна BAKSO (BAKSO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 935.56K USD. Ціна BAKSO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BAKSO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.03K USD

- зміна ціни BAKSO протягом дня — -5.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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