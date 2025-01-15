Ціна BAKSO (BAKSO)
Поточна ціна BAKSO (BAKSO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 935.56K USD. Ціна BAKSO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAKSO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.03K USD
- зміна ціни BAKSO протягом дня — -5.57%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAKSO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAKSO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAKSO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAKSO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAKSO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-5.57%
-8.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild.
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