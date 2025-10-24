Інформація щодо ціни Baked (BAKED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00046139 $ 0,00046139 $ 0,00046139 Мін. за 24 год $ 0,00054534 $ 0,00054534 $ 0,00054534 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00046139$ 0,00046139 $ 0,00046139 Макс. за 24 год $ 0,00054534$ 0,00054534 $ 0,00054534 Рекордний максимум $ 0,094376$ 0,094376 $ 0,094376 Найнижча ціна $ 0,00028453$ 0,00028453 $ 0,00028453 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) +17,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,30%

Актуальна ціна Baked (BAKED) становить $0,00054297. За останні 24 години BAKED торгувався між мінімумом у $ 0,00046139 і максимумом у $ 0,00054534, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAKED становить $ 0,094376, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00028453.

Що стосується короткострокових результатів, то BAKED змінився на +0,06% за останню годину, +17,27% за 24 години та на -14,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baked (BAKED)

Ринкова капіталізація $ 37,90K$ 37,90K $ 37,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162,89K$ 162,89K $ 162,89K Циркуляційне постачання 69,80M 69,80M 69,80M Загальна пропозиція 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baked — $ 37,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAKED — 69,80M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,89K.