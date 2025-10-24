Актуальна ціна Baked сьогодні становить 0,00054297 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAKED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAKED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baked сьогодні становить 0,00054297 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAKED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAKED на MEXC вже зараз.

Докладніше про BAKED

Інформація про ціну BAKED

Офіційний вебсайт BAKED

Токеноміка BAKED

Прогноз ціни BAKED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Baked

Ціна Baked (BAKED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BAKED до USD:

$0,00054279
$0,00054279$0,00054279
+17,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baked (BAKED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baked (BAKED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00046139
$ 0,00046139$ 0,00046139
Мін. за 24 год
$ 0,00054534
$ 0,00054534$ 0,00054534
Макс. за 24 год

$ 0,00046139
$ 0,00046139$ 0,00046139

$ 0,00054534
$ 0,00054534$ 0,00054534

$ 0,094376
$ 0,094376$ 0,094376

$ 0,00028453
$ 0,00028453$ 0,00028453

+0,06%

+17,27%

-14,30%

-14,30%

Актуальна ціна Baked (BAKED) становить $0,00054297. За останні 24 години BAKED торгувався між мінімумом у $ 0,00046139 і максимумом у $ 0,00054534, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAKED становить $ 0,094376, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00028453.

Що стосується короткострокових результатів, то BAKED змінився на +0,06% за останню годину, +17,27% за 24 години та на -14,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baked (BAKED)

$ 37,90K
$ 37,90K$ 37,90K

--
----

$ 162,89K
$ 162,89K$ 162,89K

69,80M
69,80M 69,80M

300 000 000,0
300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baked — $ 37,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAKED — 69,80M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,89K.

Історія ціни Baked (BAKED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baked до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baked до USD становила $ -0,0000964161.
За останні 60 днів зміна ціни Baked до USD становила $ +0,0000198495.
За останні 90 днів зміна ціни Baked до USD становила $ +0,00006665704408368693.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+17,27%
30 днів$ -0,0000964161-17,75%
60 днів$ +0,0000198495+3,66%
90 днів$ +0,00006665704408368693+13,99%

Що таке Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baked (BAKED)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baked (USD)

Скільки коштуватиме Baked (BAKED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baked (BAKED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baked.

Перегляньте прогноз ціни Baked вже зараз!

BAKED до місцевих валют

Токеноміка Baked (BAKED)

Розуміння токеноміки Baked (BAKED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAKED зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baked (BAKED)

Скільки сьогодні коштує Baked (BAKED)?
Актуальна ціна BAKED у USD становить 0,00054297 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAKED до USD?
Поточна ціна BAKED до USD — $ 0,00054297. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baked?
Ринкова капіталізація BAKED — $ 37,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAKED?
Циркуляційна пропозиція BAKED — 69,80M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAKED?
BAKED досяг історичної максимальної ціни у 0,094376 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAKED?
Історична мінімальна ціна BAKED становила 0,00028453 USD.
Який обсяг торгівлі BAKED?
Актуальний обсяг торгівлі BAKED за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAKED цього року?
BAKED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAKED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baked (BAKED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.