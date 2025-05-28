Сьогоднішня ціна Bag (BAG)

Поточна ціна Bag (BAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 891,35K USD. Ціна BAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bag:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bag протягом дня — -0,05%

- циркуляційна пропозиція – 5,97B USD

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