Сьогоднішня ціна BaaSid (BAAS)

Поточна ціна BaaSid (BAAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaaSid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.97K USD

- зміна ціни BaaSid протягом дня — +9.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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