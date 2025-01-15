Ціна BaaSid (BAAS)
Поточна ціна BaaSid (BAAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaaSid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.97K USD
- зміна ціни BaaSid протягом дня — +9.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BAAS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAAS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaaSid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaaSid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaaSid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaaSid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.36%
|30 днів
|$ 0
|+18.93%
|60 днів
|$ 0
|+34.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaaSid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+9.36%
-8.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAAS до AUD
A$--
|1 BAAS до GBP
￡--
|1 BAAS до EUR
€--
|1 BAAS до USD
$--
|1 BAAS до MYR
RM--
|1 BAAS до TRY
₺--
|1 BAAS до JPY
¥--
|1 BAAS до RUB
₽--
|1 BAAS до INR
₹--
|1 BAAS до IDR
Rp--
|1 BAAS до PHP
₱--
|1 BAAS до EGP
￡E.--
|1 BAAS до BRL
R$--
|1 BAAS до CAD
C$--
|1 BAAS до BDT
৳--
|1 BAAS до NGN
₦--
|1 BAAS до UAH
₴--
|1 BAAS до VES
Bs--
|1 BAAS до PKR
Rs--
|1 BAAS до KZT
₸--
|1 BAAS до THB
฿--
|1 BAAS до TWD
NT$--
|1 BAAS до CHF
Fr--
|1 BAAS до HKD
HK$--
|1 BAAS до MAD
.د.م--