Сьогоднішня ціна AXIS (AXIS)

Поточна ціна AXIS (AXIS) сьогодні становить 0.00416918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AXIS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.95 USD

- зміна ціни AXIS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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