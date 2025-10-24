Інформація щодо ціни Avo (AVO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.0120354 $ 0.0120354 $ 0.0120354 Мін. за 24 год $ 0.01330089 $ 0.01330089 $ 0.01330089 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.0120354$ 0.0120354 $ 0.0120354 Макс. за 24 год $ 0.01330089$ 0.01330089 $ 0.01330089 Рекордний максимум $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1.57% Зміна ціни (1 дн.) +4.47% Зміна ціни (за 7 дн.) -17.33% Зміна ціни (за 7 дн.) -17.33%

Актуальна ціна Avo (AVO) становить $0.01280368. За останні 24 години AVO торгувався між мінімумом у $ 0.0120354 і максимумом у $ 0.01330089, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVO становить $ 0.02710749, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AVO змінився на +1.57% за останню годину, +4.47% за 24 години та на -17.33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Avo (AVO)

Ринкова капіталізація $ 12.71M$ 12.71M $ 12.71M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.71M$ 12.71M $ 12.71M Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,969,427.965676 999,969,427.965676 999,969,427.965676

Поточна ринкова капіталізація Avo — $ 12.71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AVO — 999.97M, зі загальною пропозицією 999969427.965676. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.71M.