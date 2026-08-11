Сьогоднішня ціна assface

Поточна ціна assface (ASSFACE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASSFACE до USD становить $ 0 за ASSFACE.

assface наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 183, з циркуляційною пропозицією у 945,18M ASSFACE. Протягом останніх 24 годин ASSFACE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00105703, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASSFACE змінився на +0,02% за останню годину та на -12,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо assface (ASSFACE)

Ринкова капіталізація $ 25,18K$ 25,18K $ 25,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,38K$ 26,38K $ 26,38K Циркуляційне постачання 945,18M 945,18M 945,18M Загальна пропозиція 999 781 331,230329 999 781 331,230329 999 781 331,230329

Поточна ринкова капіталізація assface — $ 25,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASSFACE — 945,18M, зі загальною пропозицією 999781331.230329. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,38K.