Сьогоднішня ціна Asha (ASHA)

Поточна ціна Asha (ASHA) сьогодні становить 0.00035662 USD з ринковою капіталізацією $ 307.41K USD. Ціна ASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.04K USD

- зміна ціни Asha протягом дня — -14.10%

- циркуляційна пропозиція – 862.00M USD

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