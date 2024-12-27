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Ціна ARTH (ARTH)

USD

Графік ціни ARTH (ARTH) в реальному часі

$1.062
$1.062$1.062
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна ARTH (ARTH)

Поточна ціна ARTH (ARTH) сьогодні становить 1.062 USD з ринковою капіталізацією $ 467.34K USD. Ціна ARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARTH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.65 USD
- зміна ціни ARTH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 439.91K USD

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Цінові показники ARTH (ARTH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARTH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -0.1416486042.
За останні 60 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -0.1522365318.
За останні 90 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -1.200670023143496.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.1416486042-13.33%
60 днів$ -0.1522365318-14.33%
90 днів$ -1.200670023143496-53.06%

Аналіз цін ARTH (ARTH)

Останній аналіз цін ARTH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.49
$ 4.49$ 4.49

--

--

-10.85%

Ринкова інформація ARTH (ARTH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 467.34K
$ 467.34K$ 467.34K

$ 9.65
$ 9.65$ 9.65

439.91K
439.91K 439.91K

Що таке ARTH ( ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

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Ресурс ARTH (ARTH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ARTH до місцевих валют

1 ARTH до AUD
A$1.6992
1 ARTH до GBP
0.83898
1 ARTH до EUR
1.01952
1 ARTH до USD
$1.062
1 ARTH до MYR
RM4.74714
1 ARTH до TRY
37.44612
1 ARTH до JPY
¥167.65794
1 ARTH до RUB
109.6515
1 ARTH до INR
90.8541
1 ARTH до IDR
Rp17,409.83328
1 ARTH до PHP
61.596
1 ARTH до EGP
￡E.54.02394
1 ARTH до BRL
R$6.55254
1 ARTH до CAD
C$1.52928
1 ARTH до BDT
126.6966
1 ARTH до NGN
1,643.95476
1 ARTH до UAH
44.45532
1 ARTH до VES
Bs54.162
1 ARTH до PKR
Rs295.16166
1 ARTH до KZT
549.40446
1 ARTH до THB
฿36.22482
1 ARTH до TWD
NT$34.85484
1 ARTH до CHF
Fr0.9558
1 ARTH до HKD
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