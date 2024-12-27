Сьогоднішня ціна ARTH (ARTH)

Поточна ціна ARTH (ARTH) сьогодні становить 1.062 USD з ринковою капіталізацією $ 467.34K USD. Ціна ARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARTH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.65 USD

- зміна ціни ARTH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 439.91K USD

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