Ціна ARTH (ARTH)
Поточна ціна ARTH (ARTH) сьогодні становить 1.062 USD з ринковою капіталізацією $ 467.34K USD. Ціна ARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARTH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.65 USD
- зміна ціни ARTH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 439.91K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARTH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -0.1416486042.
За останні 60 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -0.1522365318.
За останні 90 днів зміна ціни ARTH до USD становила $ -1.200670023143496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1416486042
|-13.33%
|60 днів
|$ -0.1522365318
|-14.33%
|90 днів
|$ -1.200670023143496
|-53.06%
Останній аналіз цін ARTH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
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