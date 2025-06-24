Ціна Aros (AROS)
Поточна ціна Aros (AROS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263,31K USD. Ціна AROS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aros:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aros протягом дня — +3,89%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aros до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aros до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aros до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aros до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aros: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,55%
+3,89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros!
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