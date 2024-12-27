Ціна ARMY (ARMY)
Поточна ціна ARMY (ARMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 425.93K USD. Ціна ARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARMY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42K USD
- зміна ціни ARMY протягом дня — -8.96%
- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARMY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARMY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ARMY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ARMY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.96%
|30 днів
|$ 0
|-29.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ARMY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.38%
-8.96%
-1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARMY, previously known as PAC, has emerged as the largest meme-driven project within the BLAST ecosystem. Recently, the project transitioned to the Solana blockchain, marking a new phase as it becomes entirely community-led. This platform is designed to create meaningful opportunities for artists, musicians, and traders, empowering them to showcase their talents and connect with a broader audience. ARMY’s community-centric approach enables participants not only to engage creatively but also to generate income through their involvement. Whether you’re a creator or an enthusiast, ARMY provides a dynamic space to collaborate, share ideas, and benefit from the growing world of digital assets.
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