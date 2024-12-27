Сьогоднішня ціна ARMY (ARMY)

Поточна ціна ARMY (ARMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 425.93K USD. Ціна ARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARMY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42K USD

- зміна ціни ARMY протягом дня — -8.96%

- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD

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