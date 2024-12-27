Ціна Aries (ARIES)
Поточна ціна Aries (ARIES) сьогодні становить 0.00361563 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна ARIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aries:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.01K USD
- зміна ціни Aries протягом дня — +1.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aries до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aries до USD становила $ -0.0006065233.
За останні 60 днів зміна ціни Aries до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aries до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.83%
|30 днів
|$ -0.0006065233
|-16.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aries: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+1.83%
+11.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward!
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