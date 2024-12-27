Сьогоднішня ціна Aries (ARIES)

Поточна ціна Aries (ARIES) сьогодні становить 0.00361563 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна ARIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aries:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.01K USD

- зміна ціни Aries протягом дня — +1.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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