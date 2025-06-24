Ціна Arcadia (AAA)
Поточна ціна Arcadia (AAA) сьогодні становить 0,250629 USD з ринковою капіталізацією $ 3,11M USD. Ціна AAA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcadia:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Arcadia протягом дня — +14,62%
- циркуляційна пропозиція – 12,39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcadia до USD становила $ +0,03197089.
За останні 30 днів зміна ціни Arcadia до USD становила $ +0,6783116239.
За останні 60 днів зміна ціни Arcadia до USD становила $ +0,2893883989.
За останні 90 днів зміна ціни Arcadia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,03197089
|+14,62%
|30 днів
|$ +0,6783116239
|+270,64%
|60 днів
|$ +0,2893883989
|+115,46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arcadia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,00%
+14,62%
-19,73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
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