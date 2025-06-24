Сьогоднішня ціна Arcadia (AAA)

Поточна ціна Arcadia (AAA) сьогодні становить 0,250629 USD з ринковою капіталізацією $ 3,11M USD. Ціна AAA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arcadia:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Arcadia протягом дня — +14,62%

- циркуляційна пропозиція – 12,39M USD

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