Ціна APES (APES)
Поточна ціна APES (APES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49,52K USD. Ціна APES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності APES:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни APES протягом дня — +2,03%
- циркуляційна пропозиція – 995,18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни APES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни APES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни APES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни APES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,03%
|30 днів
|$ 0
|-5,22%
|60 днів
|$ 0
|-33,40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін APES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,90%
+2,03%
+6,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!
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