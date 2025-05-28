Сьогоднішня ціна APES (APES)

Поточна ціна APES (APES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49,52K USD. Ціна APES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності APES:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни APES протягом дня — +2,03%

- циркуляційна пропозиція – 995,18M USD

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