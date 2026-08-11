Сьогоднішня ціна Aped

Поточна ціна Aped (APED) сьогодні становить $ 0,079387, зі зміною 0,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APED до USD становить $ 0,079387 за APED.

Aped наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 79 387, з циркуляційною пропозицією у 1,00M APED. Протягом останніх 24 годин APED торгувався між $ 0,078903 (мінімум) та $ 0,079339 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 15,27, тоді як історичний мінімум — $ 0,070303.

У короткостроковій динаміці APED змінився на +0,20% за останню годину та на -1,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,81.

Ринкова інформація щодо Aped (APED)

Ринкова капіталізація $ 79,39K$ 79,39K $ 79,39K Обсяг (за 24 год) $ 18,81$ 18,81 $ 18,81 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,39K$ 79,39K $ 79,39K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Aped — $ 79,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,81. Циркуляційна пропозиція APED — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,39K.