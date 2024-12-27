Сьогоднішня ціна Antitoken (ANTI)

Поточна ціна Antitoken (ANTI) сьогодні становить 0.00227176 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна ANTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Antitoken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.42K USD

- зміна ціни Antitoken протягом дня — +32.44%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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