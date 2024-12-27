Ціна Antitoken (ANTI)
Поточна ціна Antitoken (ANTI) сьогодні становить 0.00227176 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна ANTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Antitoken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.42K USD
- зміна ціни Antitoken протягом дня — +32.44%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
Отримуйте оновлення цін ANTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANTI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Antitoken до USD становила $ +0.00055649.
За останні 30 днів зміна ціни Antitoken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Antitoken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Antitoken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00055649
|+32.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Antitoken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+16.34%
+32.44%
+22.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ANTI до AUD
A$0.003634816
|1 ANTI до GBP
￡0.0017946904
|1 ANTI до EUR
€0.0021808896
|1 ANTI до USD
$0.00227176
|1 ANTI до MYR
RM0.0101547672
|1 ANTI до TRY
₺0.0801022576
|1 ANTI до JPY
¥0.358710904
|1 ANTI до RUB
₽0.2342638912
|1 ANTI до INR
₹0.194349068
|1 ANTI до IDR
Rp37.2419612544
|1 ANTI до PHP
₱0.1316939272
|1 ANTI до EGP
￡E.0.1155417136
|1 ANTI до BRL
R$0.0140394768
|1 ANTI до CAD
C$0.0032713344
|1 ANTI до BDT
৳0.271020968
|1 ANTI до NGN
₦3.5166390448
|1 ANTI до UAH
₴0.0950958736
|1 ANTI до VES
Bs0.11585976
|1 ANTI до PKR
Rs0.6313902568
|1 ANTI до KZT
₸1.1752496008
|1 ANTI до THB
฿0.077467016
|1 ANTI до TWD
NT$0.0745364456
|1 ANTI до CHF
Fr0.002044584
|1 ANTI до HKD
HK$0.0176288576
|1 ANTI до MAD
.د.م0.0228539056