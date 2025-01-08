Ціна Ansom (ANSOM)
Поточна ціна Ansom (ANSOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.19K USD. Ціна ANSOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ansom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.54 USD
- зміна ціни Ansom протягом дня — -6.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ansom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ansom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ansom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ansom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.78%
|30 днів
|$ 0
|-37.70%
|60 днів
|$ 0
|-68.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ansom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-6.78%
+2.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
i'm not retarded i'm ansom
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