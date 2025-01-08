Сьогоднішня ціна Ansom (ANSOM)

Поточна ціна Ansom (ANSOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.19K USD. Ціна ANSOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ansom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.54 USD

- зміна ціни Ansom протягом дня — -6.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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