Ціна Andyman (ANDYMAN)
Поточна ціна Andyman (ANDYMAN) сьогодні становить 0.00137621 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна ANDYMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Andyman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD
- зміна ціни Andyman протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 963.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Andyman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Andyman до USD становила $ +0.0001564242.
За останні 60 днів зміна ціни Andyman до USD становила $ -0.0008530028.
За останні 90 днів зміна ціни Andyman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.16%
|30 днів
|$ +0.0001564242
|+11.37%
|60 днів
|$ -0.0008530028
|-61.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Andyman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.16%
-0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.
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