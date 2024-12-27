Сьогоднішня ціна Andyman (ANDYMAN)

Поточна ціна Andyman (ANDYMAN) сьогодні становить 0.00137621 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна ANDYMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Andyman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD

- зміна ціни Andyman протягом дня — -2.16%

- циркуляційна пропозиція – 963.47M USD

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