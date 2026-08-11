Сьогоднішня ціна Andy BSC

Поточна ціна Andy BSC (ANDY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANDY до USD становить $ 0 за ANDY.

Andy BSC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92 547, з циркуляційною пропозицією у 100,00T ANDY. Протягом останніх 24 годин ANDY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANDY змінився на +0,20% за останню годину та на -5,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Andy BSC (ANDY)

Ринкова капіталізація $ 92,55K$ 92,55K $ 92,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,55K$ 92,55K $ 92,55K Циркуляційне постачання 100,00T 100,00T 100,00T Загальна пропозиція 100 000 000 000 000,0 100 000 000 000 000,0 100 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Andy BSC — $ 92,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDY — 100,00T, зі загальною пропозицією 100000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,55K.