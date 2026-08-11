Ціна Andy BSC (ANDY)
Поточна ціна Andy BSC (ANDY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANDY до USD становить $ 0 за ANDY.
Andy BSC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92 547, з циркуляційною пропозицією у 100,00T ANDY. Протягом останніх 24 годин ANDY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці ANDY змінився на +0,20% за останню годину та на -5,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація Andy BSC — $ 92,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDY — 100,00T, зі загальною пропозицією 100000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,55K.
+0,20%
+1,24%
-5,95%
-5,95%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Andy BSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Andy BSC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Andy BSC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Andy BSC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,24%
|30 днів
|$ 0
|-14,67%
|60 днів
|$ 0
|-24,94%
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна Andy BSC потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна торгівлі Andy BSC?
Andy BSC (ANDY) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні 1.24% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.
Які фактори впливають на зміну ціни Andy BSC сьогодні?
Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.
Наскільки активний інтерес до торгівлі ANDY?
Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.
Яке місце займає Andy BSC у глобальному крипторинку?
Наразі він посідає #5899 місце за ринковою капіталізацією ₴4078680.66987282720000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.
Що говорить нам обсяг обігу щодо ANDY?
З обігом 100000000000000.0 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.
Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Andy BSC?
Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.
Як Andy BSC поступається у порівнянні зі схожими активами?
У порівнянні з іншими токенами BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, ANDY продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
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