Інформація щодо ціни Andromeda (ANDR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0012552 $ 0,0012552 $ 0,0012552 Мін. за 24 год $ 0,00127483 $ 0,00127483 $ 0,00127483 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0012552$ 0,0012552 $ 0,0012552 Макс. за 24 год $ 0,00127483$ 0,00127483 $ 0,00127483 Рекордний максимум $ 1,85$ 1,85 $ 1,85 Найнижча ціна $ 0,00090433$ 0,00090433 $ 0,00090433 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -0,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,54%

Актуальна ціна Andromeda (ANDR) становить $0,00125911. За останні 24 години ANDR торгувався між мінімумом у $ 0,0012552 і максимумом у $ 0,00127483, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANDR становить $ 1,85, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00090433.

Що стосується короткострокових результатів, то ANDR змінився на -0,16% за останню годину, -0,91% за 24 години та на +17,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Andromeda (ANDR)

Ринкова капіталізація $ 287,56K$ 287,56K $ 287,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 228,39M 228,39M 228,39M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Andromeda — $ 287,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDR — 228,39M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.