Ціна Ampleforth (AMPL)
Поточна ціна Ampleforth (AMPL) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 170.67M USD. Ціна AMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ampleforth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 882.37K USD
- зміна ціни Ampleforth протягом дня — -5.37%
- циркуляційна пропозиція – 139.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ampleforth до USD становила $ -0.069351865219282.
За останні 30 днів зміна ціни Ampleforth до USD становила $ -0.0219692720.
За останні 60 днів зміна ціни Ampleforth до USD становила $ +0.0096761860.
За останні 90 днів зміна ціни Ampleforth до USD становила $ +0.1490268429487767.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.069351865219282
|-5.37%
|30 днів
|$ -0.0219692720
|-1.80%
|60 днів
|$ +0.0096761860
|+0.79%
|90 днів
|$ +0.1490268429487767
|+13.92%
Останній аналіз цін Ampleforth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-5.37%
+12.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.
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