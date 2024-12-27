Сьогоднішня ціна Ampleforth (AMPL)

Поточна ціна Ampleforth (AMPL) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 170.67M USD. Ціна AMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ampleforth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 882.37K USD

- зміна ціни Ampleforth протягом дня — -5.37%

- циркуляційна пропозиція – 139.67M USD

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