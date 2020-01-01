Токеноміка Ampleforth (AMPL) Дізнайтеся ключову інформацію про Ampleforth (AMPL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ampleforth (AMPL) Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Офіційний вебсайт: https://www.ampleforth.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Купити AMPL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ampleforth (AMPL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ampleforth (AMPL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,94M $ 31,94M $ 31,94M Загальна пропозиція: $ 29,48M $ 29,48M $ 29,48M Циркуляційна пропозиція: $ 27,29M $ 27,29M $ 27,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 34,50M $ 34,50M $ 34,50M Історичний максимум: $ 4,07 $ 4,07 $ 4,07 Історичний мінімум: $ 0,155869 $ 0,155869 $ 0,155869 Поточна ціна: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Дізнайтеся більше про ціну Ampleforth (AMPL)

Токеноміка Ampleforth (AMPL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ampleforth (AMPL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMPL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMPL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMPL, досліджуйте ціну токена AMPL в реальному часі!

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