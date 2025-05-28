Сьогоднішня ціна Ample (AMPD)

Поточна ціна Ample (AMPD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 820,66K USD. Ціна AMPD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ample:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ample протягом дня — +64,62%

- циркуляційна пропозиція – 947,73M USD

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