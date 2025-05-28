Ціна Ample (AMPD)
Поточна ціна Ample (AMPD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 820,66K USD. Ціна AMPD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ample:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ample протягом дня — +64,62%
- циркуляційна пропозиція – 947,73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ample до USD становила $ +0,00033992.
За останні 30 днів зміна ціни Ample до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ample до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ample до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00033992
|+64,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ample: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,79%
+64,62%
+204,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.
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